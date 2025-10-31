FC Inter 1908
Spalletti: “Ho detto che non avrei messo altre tute dopo Napoli? Ecco cosa intendevo”

Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della Juventus, Luciano Spalletti è tornato così sul suo passato al Napoli
Marco Astori
Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della Juventus, Luciano Spalletti è tornato così sul suo passato al Napoli: "Non sono contenti a Napoli del mio arrivo qui? Io ho lasciato qualcosa in tutte le città in cui ho allenato e mi ricordo bellissime cose. A Napoli è venuta fuori una cosa superiore per il calcio fatto e per quello che abbiamo portato a casa, uno scudetto bellissimo e importante: ho instaurato un rapporto particolare, rimarrà così e tutto intatto da parte mia.

Stamani ho dato il sangue nelle analisi e ho dato l'altro braccio, dove ho il tatuaggio non volevo fosse toccato niente. Avrò sempre tantissimi amici, ho ricevuto anche dei messaggi: Napoli mi rimarrà sempre nel cuore al di là delle scelte professionale. Però estrapolare quello che io ho detto su Napoli e sulla fine del rapporto dicendo che non avrei messo una tuta di un'altra squadra, riguardava quella stagione lì: io vado a dire al presidente che se mi lascia libero è meglio ma non per andare in un'altra squadra, in quella stagione non avrei messo un'altra tuta come ho fatto.

Ho avuto anche delle possibilità, tutte le hanno se vinci il campionato col Napoli: ma non è che debba smettere di fare l'allenatore, quell'opzione lì poi è scaduta e io dovevo avere ancora rispetto per Napoli. Ma dopo quella stagione io dovrò fare altre esperienze e conoscenze: chi va a prendere questa cosa per attaccare, è bene che si sappia che è decontestualizzare una cosa dalla realtà, si capiscono le intenzioni di chi lo fa".

