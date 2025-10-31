Anzi, è un po' quello che si commentava ieri coi calciatori nello spogliatoio: le intenzioni devono essere al massimo e il massimo è rientrare nel giro scudetto. Sono state giocate solo 9 partite, ne mancano tante.

Ne ho viste di tutti i colori nei mei 30 anni di professione, sono una persona anziana e non vedo perché io mi debba accontentare di finire lasciando le cose che vadano come vogliono. Proverò a metterci più mano e si vedrà quello che saremo riusciti a fare: assoluto rispetto del valore dei calciatori. Ho visto molte partite quest’anno di questo campionato, poche le ho viste definite, di una squadra che avrebbe avuto supremazia, anche del Napoli, dell’Inter che sono le più attrezzate".