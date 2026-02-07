Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha commentato così in conferenza stampa l'arrivo in bianconero di Branimir Mlacic

Marco Astori Redattore 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 17:46)

Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha commentato così in conferenza stampa l'arrivo in bianconero di Branimir Mlacic: "Arizala e Mlacic erano due giocatori di cui avevamo bisogno, per qualità e talento, come Miller e Gueye, sono ragazzi giovani con grandi potenzialità, hanno talento ma non solo.

Hanno il giusto carattere per crescere qui a Udine, non sarà semplice, dovranno lavorare intensamente. Non vedo l'ora di vedere i frutti del loro lavoro. Mlacic in Croazia ha già giocato diverse partite in questa stagione, chiaramente ora deve adattarsi e ambientarsi, ma anche pensando al futuro è un ragazzo che può essere molto importante per il nostro progetto. Il focus deve andare sulla qualità e maturità che un ragazzo può avere per affermarsi in Serie A.

L'unica cosa che non voglio è avere giocatori per sperimentarli in campo e vedere come va, non è l'approccio giusto, noi vogliamo vincere le partite e quindi servono ragazzi di qualità e che abbiano la fame per raggiungere il livello necessario per incidere in Serie A. Ora i nuovi arrivati possono lavorare e migliorare anche dal punto di vista fisico".

