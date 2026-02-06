Andrea Sottil, allenatore del Modena, ha parlato anche di Massolin nella conferenza stampa in vista del match con la Sampdoria

Matteo Pifferi Redattore 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 18:04)

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria, Andrea Sottil, allenatore del Modena, ha parlato anche di Massolin, acquistato dall'Inter durante il mercato di gennaio:

"Non siamo Massolin dipendenti, che sia chiaro. Lui è resta un giocatore importante. Ha precise caratteristiche che altri magari non hanno. La società mi ha messo nelle condizioni con il mercato di avere cinque attaccanti più Massolin che può fare anche la sottopunta. Quindi valutiamo le due punte o un trequartista e una punta"

"Sono molto contento e lo è anche la proprietà che un giocatore come Massolin sia stato acquistato dall’Inter. Quando è arrivato a luglio era uno sconosciuto, nessuno sapeva chi fosse e oggi è un giocatore dell'Inter, questo deve essere un motivo d’orgoglio per tutti".

"Non penso, anzi ne sono certo che sia condizionato dalla cessione all’Inter. Racconto un aneddoto che mi è stato raccontato: ultimate le visite mediche, Massolin nella sede dell’Inter magari può subentrare un po' di sudditanza o apprensione ha chiesto quando poteva rientrare a Modena perché aveva l’allenamento. Ci sono due cose: i dirigenti dell'Inter hanno detto 'abbiamo fatto ancora più centro', si vede la fame e la serietà ma c'è anche questa cosa qui. Quindi torna da noi con la fame giusta. Poi rimane un ragazzo giovane, ma ci sono io che devo fare il bastone".