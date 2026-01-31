FC Inter 1908
Spalletti: “Galatasaray? Nominate Osimhen ma mi piace parlare anche di Icardi che…”

Luciano Spalletti parla dei due bomber del Galatasaray che ritroverà in Champions League da avversario
Matteo Pifferi Redattore 

"Nominate Osimhen, ma mi piace parlare anche di Icardi: entrambi, in maniera differente, hanno il numero 9 come gruppo sanguigno": il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, parla dei due bomber del Galatasaray che ritroverà in Champions League da avversario.

"Con loro hai il piano A, il piano B o il piano C, quando torni a casa devi solo scegliere se citofonare o buttare giù la porta - la battuta per descrivere i bomber che ha avuto al Napoli e all'Inter - e l'argentino per finalizzazione è stato tra i migliori attaccanti che io abbia mai avuto".

Sul Galatasaray come squadra, invece, Spalletti dice che "hanno qualità individuali sparse e sarà un avversario difficilissimo - il commento del tecnico sul sorteggio per i play-off di Champions League - e a Istanbul entreremo in un vortice che dovremo affrontare: laggiù sono innamorati del calcio, è un ambiente che amplifica tutto e c'è il rischio che il pallone passi in secondo piano, ma li affronteremo con la convinzione di poterci giocare la qualificazione alla pari".

