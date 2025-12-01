FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Juve, Spalletti: “Qui c’è un pubblico dal palato fine, vincere non basta”

partite

Juve, Spalletti: “Qui c’è un pubblico dal palato fine, vincere non basta”

Juve, Spalletti: “Qui c’è un pubblico dal palato fine, vincere non basta” - immagine 1
"C'è l'esigenza di giocare bene e di essere belli, oltre che vincenti, e noi proveremo ad esserlo", ammette Spalletti
Matteo Pifferi Redattore 

"Qui c'è un pubblico con il palato fine, l'altra sera rientravo negli spogliatoi e mi sono divertito a fare un po' di casino con i calciatori: qui vincere non basta, si esce dispiaciuti di cosa?".

Così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, su alcune critiche ricevute dopo la vittoria contro il Cagliari in rimonta per 2-1.

"C'è l'esigenza di giocare bene e di essere belli, oltre che vincenti, e noi proveremo ad esserlo - continua alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l'Udinese - vogliamo andare avanti nella competizione: faremo una formazione per vincere la gara, non per essere compresi sulle scelte che si fanno".

Leggi anche
Conferenza Diouf: “Non sono un quinto ma no problem! Il mio ruolo e l’inizio...
Chivu: “Bene Diouf anche da quinto. Se l’Inter vince 4-1 dite ‘gol...

© RIPRODUZIONE RISERVATA