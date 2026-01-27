L'allenatore ha replicato al duro sfogo del collega che lo aveva attaccato per essersi riferito al Napoli con l'appellativo di 'ex campioni d'Italia'

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 20:57)

Con un video postato sul suo profilo ufficiale Luciano Spalletti risponde alla polemica che si è sollevata con Antonio Conte dopo che un giornalista ha riportato all'allenatore del Napoli che il collega della Juve aveva parlato della sua squadra come degli 'ex campioni d'Italia'. Il tecnico bianconero ha postato il video di un suo intervento su RaiSport nel quale definisce la squadra azzurra 'i migliori', 'i campioni d'Italia'.

Effettivamente nelle immagini postate da Spalletti, il tecnico - commentando la vittoria per tre a zero a Torino - dice: «Stasera si può dire che si è preso (appreso.ndr) delle cose. Anche perché davanti c'erano i migliori di tutti, avevamo davanti i Campioni d'Italia. Farlo con loro probabilmente ha più valore, però come dicevo anche prima, domani parte un'altra rumba, devi toglierti i panni del vincente di stasera e metterti i panni di quello umile che va a raspare per poter tornare ad essere vincente la prossima volta».

In sostanza il mister voleva spiegare che il 3 a 0 contro chi ha vinto il campionato la scorsa stagione vale di più. E che può insegnare tanto una vittoria contro una squadra di alta livello. Ma aveva anche richiamato i suoi sull'attenti. Il messaggio era: c'è da rimettersi umilmente a lavorare per vincere ancora.

In conferenza stampa però l'allenatore aveva effettivamente usato il termine ex campioni. «Le partite valgono tutte allo stesso modo, hanno tutte lo stesso premio e valgono tre punti. Poi è chiaro che se vinci contro gli ex Campioni d'Italia hai ancora più certezze...», aveva detto alla fine della gara con i giornalisti in sala stampa. Non sembrava una frase detta per attaccare il Napoli ma Conte si è risentito comunque.

Andare oltre —

Durante la conferenza stampa di presentazione della partita di CL tra Juventus e Monaco l'allenatore è tornato sulla questione: «Lì per lì, io pensavo fosse intelligenza artificiale poi mi sono dovuto rendere conto che era tutto vero. Però spererei che in Champions si abbiano dei temi diversi, dei temi da Champions insomma, ecco», ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto chiarimenti.