Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina, Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha parlato così del momento degli azzurri: "Normale che quando non giochi non puoi essere felice. Oggi però lo sono molto: certo, ci sono cose che possono cambiare da un momento all'altro ma io lavoro tutti i giorni e sono sempre pronto. Ho la testa a Napoli, e basta".