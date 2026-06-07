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Sucic: “Il Mondiale un sogno che si è avverato, non vedo l’ora della prima partita”

Sucic: “Il Mondiale un sogno che si è avverato, non vedo l’ora della prima partita” - immagine 1
Il centrocampista dell'Inter è uno dei calciatori nerazzurri che parteciperanno alla Coppa del Mondo con le rispettive Nazionali
Fabio Alampi Redattore 

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Manca sempre meno all'inizio del Mondiale. Petar Sucic, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, non vede l'ora di scendere in campo: "Dobbiamo essere soddisfatti e ottimisti. Stiamo per affrontare una grande competizione e, se ci lasciamo prendere dal pessimismo, non ci aiuterà. La squadra si sta preparando bene e sta lavorando, abbiamo affrontato avversari davvero forti nelle ultime tre amichevoli", ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del test match contro la Slovenia.

Sucic: “Il Mondiale un sogno che si è avverato, non vedo l’ora della prima partita”- immagine 2
Getty Images

"Il mio sogno si è avverato. Sono tra i più giovani della Nazionale croata e la sensazione è speciale. Non vedo l'ora che arrivi la prima partita, conto i giorni. Sono molto emozionato. Il risultato è importante, ma non è la cosa più importante. L'importante è che i giocatori raggiungano un certo livello e mettano in pratica ciò che si vede in allenamento. Tutto il resto è un po' più importante del risultato, ma ovviamente si vuole vincere".

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