Il CT della Croazia Zlakto Dalic ha parlato in conferenza stampa anche di Petar Sucic , centrocampista dell'Inter e convocato per il Mondiale: "La Slovenia ci offre l'opportunità di provare cose nuove. Abbiamo in programma di giocare le partite contro Ghana e Panama con moduli diversi e con più attaccanti. Vogliamo vincere anche contro l'Inghilterra, ma dobbiamo assolutamente vincere contro Ghana e Panama. Gli sloveni cercheranno di metterci in difficoltà, noi cercheremo di essere realistici"

"Sučić ha già in coppia con Luka Modric e la cosa funzionava bene. Contro il Belgio lo abbiamo schierato insieme a Baturina perché sono più giovani e veloci. Petar è un giocatore versatile, è in continua crescita ed è bravo".