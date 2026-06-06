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CT Croazia esalta Sucic: “Giocatore versatile e in continua crescita. Con Modric…”

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Il CT della Croazia Dalic ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia dell'amichevole contro la Slovenia, anche di Petar Sucic
Matteo Pifferi Redattore 

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Dopo la sconfitta contro il Belgio, domani sera la Croazia disputerà la seconda ed ultima amichevole in preparazione al Mondiale. Questa volta l'avversario sarà la Slovenia, ultimo test match prima dell'esordio contro l'Inghilterra tra 11 giorni.

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Il CT della Croazia Zlakto Dalic ha parlato in conferenza stampa anche di Petar Sucic, centrocampista dell'Inter e convocato per il Mondiale: "La Slovenia ci offre l'opportunità di provare cose nuove. Abbiamo in programma di giocare le partite contro Ghana e Panama con moduli diversi e con più attaccanti. Vogliamo vincere anche contro l'Inghilterra, ma dobbiamo assolutamente vincere contro Ghana e Panama. Gli sloveni cercheranno di metterci in difficoltà, noi cercheremo di essere realistici"

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Sucic in crescita?

"Sučić ha già in coppia con Luka Modric e la cosa funzionava bene. Contro il Belgio lo abbiamo schierato insieme a Baturina perché sono più giovani e veloci. Petar è un giocatore versatile, è in continua crescita ed è bravo".

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