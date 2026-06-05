Vincenzo Montella, ct della Turchia, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Hakan Calhanoglu alla vigilia dell'amichevole contro il Venezuela, ultimo appuntamento prima dell'inizio del Mondiale: "Stiamo recuperando piano piano Hakan. Yildiz ancora non si è allenato in gruppo, Akturkoglu potrebbe giocare qualche minuto domani, Kadioglu ancora no. Stiamo gestendo caso per caso ogni giocatore in maniera diversa per poterlo poi portare all'esordio nel migliore dei modi".