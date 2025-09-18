FC Inter 1908
Rui Costa: “Mourinho non ha bisogno di presentazioni, un onore averlo con noi”

Il presidente del Benfica ha parlato così nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico
Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Josè Mourinho: "È un grande motivo di orgoglio per noi. José Mourinho non ha bisogno di presentazioni.

È un grande onore e un grande orgoglio averlo di nuovo in una casa che conosce bene, curiosamente, 25 anni dopo. Corrisponde al profilo che ho menzionato dopo la partita di Champions League: un vincente, con un curriculum vincente. Sarebbe difficile trovare qualcuno con un curriculum migliore. Mister, i miei migliori auguri in questa fase della tua carriera, che tu sia felice qui come lo sei stato in altre occasioni e che tu abbia la possibilità, ovviamente, di costruire sul lavoro svolto nel corso della tua carriera. È un onore, un privilegio e un motivo di orgoglio avere José Mourinho come allenatore del Benfica".

