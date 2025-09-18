Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Josè Mourinho: "È un grande motivo di orgoglio per noi. José Mourinho non ha bisogno di presentazioni.
Rui Costa: “Mourinho non ha bisogno di presentazioni, un onore averlo con noi”
Il presidente del Benfica ha parlato così nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico
È un grande onore e un grande orgoglio averlo di nuovo in una casa che conosce bene, curiosamente, 25 anni dopo. Corrisponde al profilo che ho menzionato dopo la partita di Champions League: un vincente, con un curriculum vincente. Sarebbe difficile trovare qualcuno con un curriculum migliore. Mister, i miei migliori auguri in questa fase della tua carriera, che tu sia felice qui come lo sei stato in altre occasioni e che tu abbia la possibilità, ovviamente, di costruire sul lavoro svolto nel corso della tua carriera. È un onore, un privilegio e un motivo di orgoglio avere José Mourinho come allenatore del Benfica".
