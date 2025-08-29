In vista della partita di San Siro contro l'Inter di domenica sera, l'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha rilasciato queste dichiarazioni

In vista della partita di San Siro contro l'Inter di domenica sera, l'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa:

Si alza l'asticella dopo la gara con il Verona, ieri c'è stato l'allenamento a porte aperte, ora affrontate l'Inter che è partita fortissimo: — "Andiamo i Milano e non siamo i favoriti, giocheremo contro l'Inter e non abbiamo nulla da perdere. E' un qualcosa di cui l'Inter è consapevole perché è una delle tre squadre più forti d'Italia e spesso affronta squadre di calibro inferiore. Sappiamo la loro qualità, la loro capacità di corsa, giocano insieme da anni. Noi vogliamo fare una buona partita, vogliamo essere solidi, traducendo sul campo le nostre idee. I giocatori sanno cosa li aspetta domenica, dovremo andare oltre i nostri limiti, non dobbiamo andare a Milano solo per maturare esperienza, ma per essere un avversario scomodo per l'Inter. L'anno scorso abbiamo avuto dei buoni momenti con l'Inter, in particolare nell'ultima sfida ci è mancato poco per pareggiare. Per ottenere punti dovremo lavorare bene come gruppo, restando concentrati al massimo fino all'ultimo secondo".

Si ha però sempre qualcosa da perdere, l'Udinese può e deve giocare meglio rispetto a quanto mostrato con il Verona. I nuovi ci sono ma devono ancora integrarsi, rivedremo la stessa formazione? — "Se guardiamo i punti di forza dell'Inter non sarà semplice. Nella prima giornata di campionato abbiamo visto però la Cremonese contro il Milan, che ha ribaltato i pronostici. Dovremo essere concentrati, servirà l'energia giusta per affrontare l'Inter e dovremo essere coesi, ci saranno momenti in cui avremo la palla e lì dovremo attuare le nostre idee. Ci sono poi i calci da fermo, sappiamo che è un aspetto in cui l'Inter è molto forte. Andremo a Milano con la giusta mentalità e dobbiamo mettere l'energia necessaria per un buon risultato. Contro l'Inter basta però un minimo errore per subire gol, l'anno scorso abbiamo preso gol da situazioni in cui la palla ce l'avevamo noi. Già nella prima giornata l'Inter ha dimostrato che potenziale offensivo abbia. Sarà un feedback importante, questa gara ci dirà a che livello siamo in questo momento".

Teme la partenza di qualcuno in difesa in queste ultime ore? — "No la questione è chiusa, abbiamo detto prima, ci sono giocatori di qualità che vengono qui per crescere e fare un salto. Può essere il caso di Solet, ma le offerte devono essere soddisfacenti per tutti, in questo caso non lo è stata. Si parlava dell'interesse dell'Inter ma non è che io sia stato coinvolto, so però che la questione è chiusa, ho parlato con Oumar, mi ha detto che continuerà con noi, è un professionista assoluto e non cederemo lui come altri. Solet ha ancora molto potenziale da dimostrare, quando ci riuscirà diventerà uno dei migliori difensori della Serie A, tutti lo vorranno. Brevemente: Solet rimane qui".

(Fonte: TMW)