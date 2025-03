Massimo Mauro , intervenuto su Pressing dopo il pareggio in campionato tra Napoli e Inter ha detto la sua sul momento delle due prime squadre della classifica. «Certamente sono di più gli aspetti positivi per la squadra nerazzurra. Io prendo ad esempio la partita con Napoli. Primo tempo fa un gol, Dimarco fa due contropiedi che rischia, se la stoppa meglio, se si porta meglio avanti il pallone, rischia di tirare davanti a Meret e non prende tanti pericoli in difesa».

«Il secondo tempo il Napoli fa una partita straordinaria e l'Inter regge con una fase difensiva degna davvero di calcio migliore. Io penso che Bastoni e Acerbi, il secondo tempo, sono stati straordinari da guardare. Bastoni non l'avrei mai levato dalla partita, perché la partita ti dà certe occasioni di capire che Bastoni ha salvato tre gol incredibili. Quindi io in quella partita non lo levo mai. Al massimo posso mettere De Vrij al posto di Thuram. E dico, umilmente, gli ultimi dieci minuti devo combattere, perché il Napoli sta strameritando di non farci uscire fuori dall'area. Ma l'Inter comunque ha fatto una partita degna a Napoli ed è prima in classifica. Che gli vuoi dire più? Secondo me c'è poco da dire», ha concluso.