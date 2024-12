Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen, nella conferenza stampa di presentazione del match di Champions League contro l'Inter ha elogiato Hakan Calhanoglu, ex di turno: "Non mi piace parlare di singoli giocatori, ma questo singolo giocatore ovviamente ha un grande impatto sul gioco. Non solo per la sua forza nel tiro, è solo la conseguenza di molte cose che fa bene. È cresciuto alla grande".