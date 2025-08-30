Zalewski: “Atalanta? Tutto veloce e inaspettato, ringrazio tutti per...

Nicola Zalewski, ex esterno dell'Inter oggi all'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo il pari contro il Parma. Ecco le sue parole

Marco Astori Redattore 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 21:46)

Nicola Zalewski, ex esterno dell'Inter oggi all'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo il pari contro il Parma. Ecco le sue parole: "Ci sono tanti aspetti su cui dobbiamo migliorare. Oggi è stata una partita difficile, sapevamo l'avversario che avevamo di fronte, hanno fatto un'ottima partita. Quando riesci a sbloccare questo tipo di partite a dieci dalla fine devi portarle in fondo", riporta Tmw.

Ti aspettavi di partire con due pareggi?

"Sinceramente non ho pensato ai risultati, il mio obiettivo è stato di integrarmi per aiutare la squadra. Con questa mentalità sono sicuro che prima o poi i risultati arriveranno".

Come sono state queste prime due settimane?

"E' stato tutto veloce e inaspettato. Devo ringraziare la società e il club, lo staff e il mister e tutti i compagni per l'accoglienza e per come mi stanno facendo sentire tutti i giorni".

In cosa vi ha messo in difficoltà il Parma?

"Abbiamo lavorato sulle caratteristiche di alcuni giocatori, Pellegrino è un ottimo attaccante, spalle alla porta lavora molto bene per la squadra, ripulisce diversi palloni. Hanno incentrato il loro gioco principalmente su questo".

Juric sta insistendo sulla fase difensiva con te?

"Questo è un aspetto su cui lavoro tanto, nasco come trequartista o esterno offensivo, negli anni ho insistito poco sull'aspetto difensivo ma il mister mi chiede questo e sto continuando ad imparare per migliorarmi".