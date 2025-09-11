Zhegrova: “La Juve è un sogno ma contro l’Inter non ci sarò perché…”

"Quando ho affrontato la Juve da avversario è stata un'opportunità per mettere in mostra le nostre qualità", ha detto Edon Zhegrova

Matteo Pifferi Redattore 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 15:16)

"Questa è una squadra che vuole vincere tutte le partite e le sfide che affronta, l'obiettivo sarà sempre quello. Quando ho affrontato la Juve da avversario è stata un'opportunità per mettere in mostra le nostre qualità, adesso però sono parte di questo club: tutti mi stanno dando una mano per integrarmi il prima possibile". Così Edon Zhegrova, esterno della Juventus, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione.

"Ho sempre sognato di giocare in un grande club come questo: appena ho parlato con la dirigenza bianconera ho capito che c'era interesse e che il mio sogno poteva diventare realtà. Le caratteristiche del leone è vero che mi rappresentano, sento che sia un soprannome che mi sta bene. Ho appena cominciato ad allenarmi con il gruppo, sono i primi giorni: ho parlato con mister Tudor e vedremo dove vorrà che io giochi".

Poi sulla sfida con l'Inter: "Non farò parte della squadra per il match, devo ancora lavorare. Ma conosco bene quale sia l'importanza della gara per tutti, per il club e per i tifosi".