"Questa è una squadra che vuole vincere tutte le partite e le sfide che affronta, l'obiettivo sarà sempre quello. Quando ho affrontato la Juve da avversario è stata un'opportunità per mettere in mostra le nostre qualità, adesso però sono parte di questo club: tutti mi stanno dando una mano per integrarmi il prima possibile". Così Edon Zhegrova, esterno della Juventus, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Zhegrova: “La Juve è un sogno ma contro l’Inter non ci sarò perché…”
partite
Zhegrova: “La Juve è un sogno ma contro l’Inter non ci sarò perché…”
"Quando ho affrontato la Juve da avversario è stata un'opportunità per mettere in mostra le nostre qualità", ha detto Edon Zhegrova
"Ho sempre sognato di giocare in un grande club come questo: appena ho parlato con la dirigenza bianconera ho capito che c'era interesse e che il mio sogno poteva diventare realtà. Le caratteristiche del leone è vero che mi rappresentano, sento che sia un soprannome che mi sta bene. Ho appena cominciato ad allenarmi con il gruppo, sono i primi giorni: ho parlato con mister Tudor e vedremo dove vorrà che io giochi".
Poi sulla sfida con l'Inter: "Non farò parte della squadra per il match, devo ancora lavorare. Ma conosco bene quale sia l'importanza della gara per tutti, per il club e per i tifosi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA