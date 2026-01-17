Un calcio di punizione e un'ammonizione inesistenti. Durante Udinese-Inter - al settantesimo, con il risultato fermo sullo 0-1, l'arbitro Marco Di Bello ha fatto arrabbiare i giocatori nerazzurri per aver fischiato un fallo a Carlos Augusto che era arrivato in netto anticipo sull'avversario togliendogli, in maniera pulita, il pallone dai piedi. Addirittura i giocatori bianconeri hanno chiesto un rosso per il presunto fallo del brasiliano su Davis.

Luca Marelli su DAZN ha sottolineato: «C. Augusto ha preso nettamente il pallone cambiando direzione della palla in anticipo su Davis, non c'era nessun fallo. Probabilmente è stato ingannato dalla dinamica dell'azione in ripartenza, non c'è nulla. Non c'è naturalmente il rosso richiesto dai giocatori dell'Udinese: il giocatore dell'Inter manda l'avversario e la palla verso l'esterno. E non c'era né il calcio di punizione né tantomeno il giallo».