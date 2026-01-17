Il commento dell'ex calciatore negli studi di Skysport prima della sfida tra l'Udinese e l'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 gennaio - 14:50

Nando Orsi, prima di Udinese-Inter, ha commentato su Skysport le scelte di Chivu per la partita del Fiuli e ha parlato anche dei metodi dell'allenatore nerazzurro che ha deciso, per esempio, nei giorni scorsi, di concedere un giorno di riposo alla squadra prima della gara col Lecce.

«Carlos Augusto è abituato a giocare in difesa. Là davanti l'Udinese è veloce e fisica. E al centrocampo ci sarà da stare attenti ai duelli. Perché l'Udinese è una squadra che sporca le giocate, viene addosso e fa l'uno contro uno. Zielinski dovrà essere bravo a togliersi dalla marcatura. Diventa una gara complicata. I nerazzurri hanno vinto con il Lecce ma hanno sofferto. L'Udinese non sai come la trovi: se non è in giornata vinci facile, se la trovi come Napoli, Atalanta e Inter all'andata diventa difficile. I tre punti sono fondamentali per mantenere la testa della classifica e questo al di là della gara di CL di martedì», ha sottolineato l'ex giocatore sulle scelte del tecnico nerazzurro.

«Chivu? Non mi sorprende per i suoi metodi. Siamo ormai all'evoluzione della tattica e dei ruoli e c'è anche l'evoluzione degli atteggiamenti verso una squadra di cui tu hai fiducia e sai benissimo che con la vicinanza può fare meglio. È anche per responsabilizzare la squadra. È un allenatore moderno, ha smesso da poco da giocare, ragiona ancora come un giocatore e sa cosa vogliono in determinati momenti», ha detto a proposito dell'allenatore e ai suoi metodi.

(Fonte: SS24)