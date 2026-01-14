FC Inter 1908
Inter-Lecce, il dato sugli spettatori presenti al Meazza

Alla fine del primo tempo è stato reso noto il dato sui tifosi presenti a San Siro per la gara valida per il recupero della sedicesima giornata di Serie A
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Servirà tutta un'altra Inter rispetto a quella che si è vista nel primo tempo della gara contro il Lecce a San Siro. Nella partita del recupero della 16esima giocata, dopo il pari del Napoli contro il Parma al Maradona, la squadra nerazzurra non ha brillato nei primi 45 minuti. Per i tre punti dovrà ribaltare atteggiamento e prestazione come ha fatto rilevare Chivu ai suoi da bordo campo.

Inter-Lecce, il dato sugli spettatori presenti al Meazza- immagine 2
Getty Images

Intanto al Meazza, per questo turno infrasettimanale, sono arrivati tanti tifosi: non i numeri che si raggiungono di solito allo stadio milanese quando giocano i nerazzurri. Ma all'intervallo è stato reso noto che sono presenti sulle tribune 69.321 spettatori di cui 706 presenti al terzo anello blu, settore riservato agli ospiti.

