Inter-Lecce, il dato sugli spettatori presenti al Meazza

Servirà tutta un'altra Inter rispetto a quella che si è vista nel primo tempo della gara contro il Lecce a San Siro. Nella partita del recupero della 16esima giocata, dopo il pari del Napoli contro il Parma al Maradona, la squadra nerazzurra non ha brillato nei primi 45 minuti. Per i tre punti dovrà ribaltare atteggiamento e prestazione come ha fatto rilevare Chivu ai suoi da bordo campo.