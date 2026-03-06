FC Inter 1908
Napoli-Torino 1-0, diretta LIVE: la sbloccano gli azzurri

Napoli
Gli aggiornamenti su risultato e marcatori dal Maradona per il match che apre questa giornata di campionato
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Il Napoli di Antonio Conte prova a tenere un ritmo elevato in queste ultime giornate di campionato. Servirà a consolidare il posto in zona Champions League, magari insidiando il Milan di Allegri. L'obiettivo è rimanere dentro le prime quattro, per non gettare definitivamente alle ortiche una stagione già molto deludente. Qui gli aggiornamenti in tempo reale dal Maradona sul match che apre la giornata di campionato che prevederà poi con il derby di Milano domenica sera.

