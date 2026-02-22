Successo in rimonta per l'Atalanta, che batte 2-1 in rimonta il Napoli grazie ai gol di Pasalic e Samardzic nella ripresa e si avvicina alla zona Champions. Gli azzuri sprofondano a -14 dall'Inter.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite diretta Serie A, Atalanta-Napoli 2-1: successo in rimonta per i bergamaschi, azzurri a -14 dall’Inter
partite
Serie A, Atalanta-Napoli 2-1: successo in rimonta per i bergamaschi, azzurri a -14 dall’Inter
Gli azzurri sono di scena questo pomeriggio a Bergamo nel tentativo di tenere il passo della capolista
© RIPRODUZIONE RISERVATA