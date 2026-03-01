L’Inter ha fatto il suo, ora tocca al Milan. I rossoneri devono per forza vincere in casa della Cremonese se vogliono sperare di riaprire il discorso scudetto settimana prossima nel derby contro la squadra di Chivu. Si scende in campo allo Zini alle 12:30, con la squadra di Nicola che non ha intenzione di regalare nulla. Qui gli aggiornamenti live sull’incontro di Serie A.
Serie A, Cremonese-Milan 0-0 diretta LIVE: i rossoneri provano a rispondere all’Inter
La squadra di Massimiliano Allegri prova a tenere il passo dei nerazzurri nell’ultimo impegno che precede il derby di ritorno
