Juventus-Como apre il sabato di Serie A. In campo la squadra di Luciano Spalletti contro quella di Fabregas, in una sfida che ha il sapore quasi di uno spareggio in zona Champions League tra due delle squadre più accreditate alla corsa al quarto posto. Qui gli aggiornamenti live dall’incontro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite diretta Serie A, Juventus-Como 0-1 diretta LIVE: in vantaggio gli ospiti
partite
Serie A, Juventus-Como 0-1 diretta LIVE: in vantaggio gli ospiti
Torna in campo la squadra di Luciano Spalletti dopo le due sconfitte dell’ultima settimana con Inter e Galatarasaray
© RIPRODUZIONE RISERVATA