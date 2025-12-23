FC Inter 1908
Atalanta-Inter, il big match sarà trasmesso gratis! Ecco i telecronisti

Il big match di domenica sera a Bergamo tra Atalanta e Inter sarà trasmesso in chiaro da DAZN, disponibile anche chi non è abbonato
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il big match di domenica sera a Bergamo tra Atalanta e Inter sarà trasmesso in chiaro da DAZN, disponibile anche chi non è abbonato alla piattaforma.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce ulteriori dettagli:

"È in arrivo su DAZN il terzo match trasmesso anche gratuitamente e senza abbonamento: la grande sfida a tinte nerazzurre tra Atalanta e Inter, in programma domenica 28 dicembre alle 20:45. Si tratta dell’ultimo impegno di Serie A del 2025, scelto per la trasmissione in chiaro. A raccontare ogni istante di questo attesissimo match sarà Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni".

(Fonte: Corriere dello Sport)

