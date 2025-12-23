Il big match di domenica sera a Bergamo tra Atalanta e Inter sarà trasmesso in chiaro da DAZN, disponibile anche chi non è abbonato

Marco Macca Redattore 23 dicembre 2025 (modifica il 23 dicembre 2025 | 10:48)

Il big match di domenica sera a Bergamo tra Atalanta e Inter sarà trasmesso in chiaro da DAZN, disponibile anche chi non è abbonato alla piattaforma.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce ulteriori dettagli:

"È in arrivo su DAZN il terzo match trasmesso anche gratuitamente e senza abbonamento: la grande sfida a tinte nerazzurre tra Atalanta e Inter, in programma domenica 28 dicembre alle 20:45. Si tratta dell’ultimo impegno di Serie A del 2025, scelto per la trasmissione in chiaro. A raccontare ogni istante di questo attesissimo match sarà Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni".

(Fonte: Corriere dello Sport)