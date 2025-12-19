Bologna-Inter, semifinale dell'EA SPORTS FC Supercup, si disputerà stasera venerdì 19 dicembre 2025: dove vederla

Marco Astori Redattore 19 dicembre 2025 (modifica il 19 dicembre 2025 | 07:32)

Dopo il successo contro il Genoa che ha permesso ai nerazzurri di conquistare il primo posto in Campionato, l'Inter si prepara per volare in Arabia Saudita, per l'EA SPORTS FC Supercup.

Come nelle ultime due edizioni la competizione sarà strutturata con un format a quattro squadre: Bologna-Inter sarà la seconda delle due semifinali e si disputerà venerdì 19 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh. L'altra sfida, in programma giovedì 18 dicembre, vedrà invece affrontarsi Napoli e Milan per un posto in finale. L'ultimo atto che assegnerà il trofeo è in programma nello stesso impianto, lunedì 22 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana).

SUPERCOPPA 2025 | BOLOGNA-INTER, DOVE VEDERLA — Bologna-Inter, semifinale dell'EA SPORTS FC Supercup, si disputerà venerdì 19 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh e verrà trasmessa in esclusiva e in diretta su Italia 1, Mediaset Infinity e in streaming sul sito Sportmediaset.it.

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV — Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Bologna-Inter sarà in diretta dalle ore 18:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 19:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

