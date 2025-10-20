FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora FCIN1908 – Inter, personalizzato per Thuram: la decisione di Chivu per l’Union SG

ultimora

FCIN1908 – Inter, personalizzato per Thuram: la decisione di Chivu per l’Union SG

FCIN1908 – Inter, personalizzato per Thuram: la decisione di Chivu per l’Union SG - immagine 1
L'Inter è in campo ora ad Appiano Gentile per la seduta della vigilia della sfida di Champions contro l'Union SG. Assente il francese
Andrea Della Sala Redattore 

Dopo la vittoria contro la Roma, l'Inter sarà in campo domani sera a Bruxelles contro l'Union SG. La squadra di Chivu è in campo ad Appiano Gentile per la seduta della viglia poi stasera la partenza per il Belgio.

FCIN1908 – Inter, personalizzato per Thuram: la decisione di Chivu per l’Union SG- immagine 2

Non c'è Marcus Thuram insieme al gruppo. L'attaccante francese sta svolgendo un lavoro personalizzato per rientrare dall'infortunio. L'obiettivo di Thuram è rientrare con il Napoli, infatti non partirà per la gara di Champions. Assenti anche Darmian e Di Gennaro.

Leggi anche
Vieri: “Inter la più forte. Con due come Bonny e Pio Esposito Chivu sa che…”
Biasin: “Inter, c’è un giocatore che Ausilio ha seguito per mesi. E mi ricordo che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA