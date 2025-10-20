L'Inter è in campo ora ad Appiano Gentile per la seduta della vigilia della sfida di Champions contro l'Union SG. Assente il francese

Dopo la vittoria contro la Roma, l'Inter sarà in campo domani sera a Bruxelles contro l'Union SG. La squadra di Chivu è in campo ad Appiano Gentile per la seduta della viglia poi stasera la partenza per il Belgio.

Non c'è Marcus Thuram insieme al gruppo. L'attaccante francese sta svolgendo un lavoro personalizzato per rientrare dall'infortunio. L'obiettivo di Thuram è rientrare con il Napoli, infatti non partirà per la gara di Champions. Assenti anche Darmian e Di Gennaro.