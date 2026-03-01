Como-Inter, gara valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia, si disputerà martedì 3 marzo alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 5). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/
Coppa Italia, Como-Inter martedì è in chiaro: ecco dove vederla in tv e streaming
Coppa Italia, Como-Inter martedì è in chiaro: ecco dove vederla in tv e streaming
Como-Inter, gara valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia, si disputerà martedì 3 marzo alle ore 21:00
GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV—
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Como-Inter sarà in diretta dallo U-Power Stadium dalle ore 20:15 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
