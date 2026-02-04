FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite dove vedere le partite Coppa Italia, stasera Inter-Torino è in chiaro: ecco dove vederla in tv e streaming

partite

Coppa Italia, stasera Inter-Torino è in chiaro: ecco dove vederla in tv e streaming

Coppa Italia, stasera Inter-Torino è in chiaro: ecco dove vederla in tv e streaming - immagine 1
Inter-Torino, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 4 febbraio alle ore 21: dove vederla
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Inter-Torino, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si disputerà stasera mercoledì 4 febbraio alle ore 21 allo U-Power Stadium e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Italia 1). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/

Coppa Italia, stasera Inter-Torino è in chiaro: ecco dove vederla in tv e streaming- immagine 2
Getty

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

—  

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Torino sarà in diretta dallo U-Power Stadium dalle ore 20:15 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

Leggi anche
Youth League, domani Colonia-Inter: ecco dove vederla in diretta in tv e in streaming
Cremonese-Inter stasera alle 18: Sky, DAZN o in chiaro? Ecco dove vederla in tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA