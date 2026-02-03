La Primavera nerazzurra scenderà in campo contro i tedesci nei sedicesimi di finale: tutto quello che c'è da sapere

Fabio Alampi Redattore 3 febbraio - 18:30

Quasi due mesi dopo la conclusione della League Phase torna la UEFA Youth League, la massima competizione giovanile europea. L'Inter U20 di Benito Carbone aveva chiuso il suo percorso nella prima fase con una roboante vittoria per 5-0 contro il Liverpool, risultato che aveva permesso ai giovani nerazzurri di chiudere la Fase Campionato con 11 punti e il 14° posto in classifica, che ha permesso all'Inter di accedere ai sedicesimi di finale.

Ai sedicesimi di finale si sono qualificate le prime 22 squadre in classifica: i club classificati dal 1° al 6° posto del percorso Champions League sfidano le squadre classificate dal 17° al 22° posto, mentre le formazioni classificate dal 7° al 16° posto giocheranno contro le 10 squadre qualificate del percorso campioni nazionali. Secondo questa logica l'Inter è stata sorteggiata contro il Colonia, campione di Germania U19 nella scorsa stagione.

I sedicesimi di finale si svolgono in gara unica: tutte le sfide in parità dopo i 90' proseguiranno direttamente ai calci di rigore per decretare la squadra vincitrice. Teste di serie del sorteggio dei sedicesimi erano le squadre classificatesi tra la 1.a e la 6.a posizione del percorso Champions League e le 10 qualificate dal percorso campioni nazionali: per questo motivo l'Inter affronterà il Colonia in trasferta.

Il match si disputerà allo Stadion Köln, l'impianto principale della città tedesca, casa della Prima Squadra che milita in Bundesliga: il calcio d'inizio è in programma alle ore 18:00 di mercoledì 4 febbraio.

La partita tra Colonia e Inter sarà trasmesso in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV.

(inter.it)