Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della grande stagione che sta disputando Zielinski
Trevisani: “Zielinski è il titolare uno del centrocampo Inter. Ha un gusto nel divertirsi…”
"In questo momento il titolare uno del centrocampo dell'Inter è Zielinski. Sta facendo una serie di partite da 7 non so da quante settimane, i 4 gol, i tiri da fuori, le giocate offensive sono un di più, io quello che gli vedo fare con la palla... è sempre proiettato avanti. Ha preso un gusto nel divertirsi, nello stoppare palla spalle alla porta, lo fa benissimo. Meglio di Barella, di Sucic, di Mkhitaryan, di tutti. L'anno scorso non riusciva a integrarsi, ora è una roba..."
