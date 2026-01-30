FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite dove vedere le partite Domenica Cremonese-Inter: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming

partite

Domenica Cremonese-Inter: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming

Domenica Cremonese-Inter: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming - immagine 1
Cremonese-Inter, sfida valida per la 23ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 1 febbraio alle 18:00: dove vederla in tv
Alessandro Cosattini Redattore 

Domenica Cremonese-Inter: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming- immagine 2
Getty Images

Cremonese-Inter, sfida valida per la 23ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 1 febbraio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

Inter Dimarco
Getty Images

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

—  

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime dallo stadio “Giovanni Zini” in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Cremonese-Inter sarà in diretta dalle ore 16:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 17:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

Leggi anche
Sky o Prime? Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in tv e streaming
Borussia Dortmund-Inter stasera alle 21: Sky, Prime o in chiaro? Ecco dove vederla in tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA