Inter-Udinese, sfida valida per la 2ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 31 agosto alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite dove vedere le partite Inter-Udinese domenica ore 20.45: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv
partite
Inter-Udinese domenica ore 20.45: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv
Inter-Udinese, sfida valida per la 2ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 31 agosto alle 20:45 a San Siro: dove vederla in tv
GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV—
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa della sfida che chiuderà la Serie A 2025/26. Il nostro Livematch pre Inter-Udinese sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
(Fonte: inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA