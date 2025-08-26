Intervenuto sul canale Twitch di Fcinter1908.it, Fabrizio Biasin ha chiarito alcuni aspetti del mercato dell'Inter da qui alla fine del calciomercato:
calciomercato
Biasin: “L’attaccante non arriva. Ecco come sostituiscono Taremi. Mi tengo porta aperta per…”
"Da quello che risulta l'attaccante non arriva, per il difensore si tiene aperta una porta solo e soltanto dovessero individuare profilo più adatto, non è facile. Anzi è più facile che non arrivi. Rispetto a settimana scorsa, in realtà sembra che anche dietro si farà solo e soltanto se troveranno la pedina per rinforzare il reparto che oggi non reputano incompleto"
"Lookman possiamo levarcelo dalla testa, non ci dovrebbero esserci possibilità. In attacco si resta con quei 4 più Taremi che è in uscita. Il tema è: bastano 4? Viene risposto che c'è la volontà di presentare un 3-4-2-1 per avere un centrocampo più fitto, quindi quattro attaccanti potrebbero bastare, poi a gennaio si vedrà. Manca il Lookman di turno, in questo caso dovrà essere adattato qualcuno
