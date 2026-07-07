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Dove vedere le amichevoli estive dell’Inter: Sky o DAZN? Le partite in diretta tv e streaming

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Il calendario dell'estate nerazzurra in vista dell'inizio della stagione 2026/27: dove guardare live le partite
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La stagione 2026/2027 dell’Inter è ai nastri di partenza. Lunedì prossimo è in programma il raduno ad Appiano Gentile, con la squadra che si ritroverà prima del ritiro estivo.

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Una preparazione che, come di consueto, prevede diverse amichevoli in preparazione alla prossima annata, che prenderà ufficialmente il via il 22 agosto con la sfida casalinga contro il Monza a San Siro, nella prima giornata della Serie A 2026/27.

L’Inter esordirà il 26 luglio al BBBank Wildpark di Karlsruhe contro il Karlsruher (calcio d'inizio alle ore 16:30), una partita inedita: le due squadre, infatti, non si sono mai affrontate né in gare ufficiali né in amichevole.

Inter Chivu
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Poi prenderà il via la tournée estiva con tre amichevoli in programma contro tre avversari prestigiosi.

Sabato 1 agosto l’Inter di Chivu sfiderà il Manchester City di Enzo Maresca al Kai-Tak Stadium di Hong Kong, mentre mercoledì 5 agosto e sabato 8 agosto i nerazzurri affronteranno all’Optus Stadium di Perth, in Australia, prima il Milan di Amorim e poi la Juventus di Spalletti.

Chivu Inter
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Le amichevoli dell’Inter verranno trasmesse in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire le sfide contro Karlsruher, Manchester City, Milan e Juventus tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

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