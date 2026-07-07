La stagione 2026/2027 dell’Inter è ai nastri di partenza. Lunedì prossimo è in programma il raduno ad Appiano Gentile, con la squadra che si ritroverà prima del ritiro estivo.
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Dove vedere le amichevoli estive dell’Inter: Sky o DAZN? Le partite in diretta tv e streaming
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Una preparazione che, come di consueto, prevede diverse amichevoli in preparazione alla prossima annata, che prenderà ufficialmente il via il 22 agosto con la sfida casalinga contro il Monza a San Siro, nella prima giornata della Serie A 2026/27.
L’Inter esordirà il 26 luglio al BBBank Wildpark di Karlsruhe contro il Karlsruher (calcio d'inizio alle ore 16:30), una partita inedita: le due squadre, infatti, non si sono mai affrontate né in gare ufficiali né in amichevole.
Poi prenderà il via la tournée estiva con tre amichevoli in programma contro tre avversari prestigiosi.
Sabato 1 agosto l’Inter di Chivu sfiderà il Manchester City di Enzo Maresca al Kai-Tak Stadium di Hong Kong, mentre mercoledì 5 agosto e sabato 8 agosto i nerazzurri affronteranno all’Optus Stadium di Perth, in Australia, prima il Milan di Amorim e poi la Juventus di Spalletti.
Le amichevoli dell’Inter verranno trasmesse in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire le sfide contro Karlsruher, Manchester City, Milan e Juventus tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
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