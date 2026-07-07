La stagione 2026/2027 dell’Inter è ai nastri di partenza. Lunedì prossimo è in programma il raduno ad Appiano Gentile, con la squadra che si ritroverà prima del ritiro estivo.

Sabato 1 agosto l’Inter di Chivu sfiderà il Manchester City di Enzo Maresca al Kai-Tak Stadium di Hong Kong, mentre mercoledì 5 agosto e sabato 8 agosto i nerazzurri affronteranno all’Optus Stadium di Perth, in Australia, prima il Milan di Amorim e poi la Juventus di Spalletti.

Le amichevoli dell’Inter verranno trasmesse in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire le sfide contro Karlsruher, Manchester City, Milan e Juventus tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.