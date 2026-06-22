Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
partite
Mondiali, Lautaro in campo oggi: Argentina-Austria, orario e dove vedere in diretta tv e streaming
L’Argentina di Lautaro Martinez torna in campo oggi lunedì 22 giugno nella seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali in corso in Messico, Canada e Stati Uniti.
L’Albiceleste affronta alle 19 a Dallas l’Austria di Rangnick dopo l’esordio vincente con il 3-0 sull’Algeria, firmato dalla tripletta di Lionel Messi.
Argentina-Austria in tv: canale e dove vederla—
La sfida tra Argentina e Austria sarà trasmessa in diretta tv da DAZN tramite app per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Sarà disponibile anche in chiaro su Rai 1.
Argentina-Austria in streaming—
Argentina-Austria sarà disponibile anche in diretta streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi grazie a DAZN, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su Rai Play, con lo stesso meccanismo.
Le probabili formazioni di Argentina-Austria—
ARGENTINA (4-3-2-1): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Almada, Messi; J.Alvarez. All. Scaloni.
AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Schmid, Gregoritsch, Sabitzer; Arnautovic. All. Rangnick.
© RIPRODUZIONE RISERVATA