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Mondiali, Lautaro in campo oggi: Argentina-Austria, orario e dove vedere in diretta tv e streaming

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L'Albiceleste in campo dopo il successo per 3-0 sull'Algeria: Lautaro e compagni affrontano l'Austria di Arnautovic
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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L’Argentina di Lautaro Martinez torna in campo oggi lunedì 22 giugno nella seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali in corso in Messico, Canada e Stati Uniti.

L’Albiceleste affronta alle 19 a Dallas l’Austria di Rangnick dopo l’esordio vincente con il 3-0 sull’Algeria, firmato dalla tripletta di Lionel Messi.

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Argentina-Austria in tv: canale e dove vederla

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La sfida tra Argentina e Austria sarà trasmessa in diretta tv da DAZN tramite app per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Sarà disponibile anche in chiaro su Rai 1.

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Getty Images

Argentina-Austria in streaming

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Argentina-Austria sarà disponibile anche in diretta streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi grazie a DAZN, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su Rai Play, con lo stesso meccanismo.

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Dal profilo Instagram di Lautaro Martinez

Le probabili formazioni di Argentina-Austria

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ARGENTINA (4-3-2-1): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Almada, Messi; J.Alvarez. All. Scaloni.

AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Schmid, Gregoritsch, Sabitzer; Arnautovic. All. Rangnick.

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