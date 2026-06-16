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Esordio Lautaro ai Mondiali: dove vedere Argentina-Algeria in diretta tv e streaming
Tutto pronto per l’esordio di Lautaro Martinez e della sua Argentina ai Mondiali 2026. L’Abiceleste, campione in carica, inizia il suo cammino a Kansas City contro l’Algeria dell’ex allenatore della Lazio Vladimir Petkovic e dell’ex City Mahrez nel primo turno del Gruppo J.
La sfida è in programma nella notte tra martedì 16 giugno e mercoledì 17 giugno alle ore 3:00 italiane.
DOVE VEDERE IN DIRETTA ARGENTINA-ALGERIA
Argentina-Algeria, gara valida per il primo turno del Gruppo J dei Mondiali 2026, è in programma alle 3 di notte italiane e sarà visibile in esclusiva in diretta tv e in streaming su DAZN.
Le probabili formazioni di Argentina-Algeria
ARGENTINA (4-3-3): Dibu Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Medina; Mac Allister, Enzo Fernandez, De Paul; Messi, Lautaro, Almada. Ct: Scaloni.
ALGERIA (4-3-3): L. Zidane; Belghali, Aissa Mandi, Hadjam, Ait-Nouri; Chaibi, Maza, Bordaoui; Mahrez, Amoura, Gouiri. Ct: Petkovic.
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