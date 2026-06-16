Tutto pronto per l’esordio di Lautaro Martinez e della sua Argentina ai Mondiali 2026. L’Abiceleste, campione in carica, inizia il suo cammino a Kansas City contro l’Algeria dell’ex allenatore della Lazio Vladimir Petkovic e dell’ex City Mahrez nel primo turno del Gruppo J.

La sfida è in programma nella notte tra martedì 16 giugno e mercoledì 17 giugno alle ore 3:00 italiane.

Argentina-Algeria, gara valida per il primo turno del Gruppo J dei Mondiali 2026, è in programma alle 3 di notte italiane e sarà visibile in esclusiva in diretta tv e in streaming su DAZN.