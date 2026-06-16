Mondiali, stasera Francia-Senegal: ecco dove vederla in TV e streaming

Questa sera la Francia vice-campione del mondo in carica scenderà in campo per l'esordio nel Mondiale 2026 al MetLife Stadium, a East Rutherford in New Jersey. La squadra di Deschamps affronterà il Senegal alle 21 orario italiano per la prima giornata del Girone I, gruppo che vede impegnate anche la Norvegia e l'Iraq.

FRANCIA-SENEGAL, LE PROBABILI

Deschamps sembra avere le idee chiare anche se non mancano le opzioni in tutti i reparti. Davanti, soprattutto, dove dovrebbero giocare dall'inizio Mbappé, Doue, Dembele e Olise, mentre Marcus Thuram sarà una delle opzioni dalla panchina così come Barcola, Cherki e Mateta.