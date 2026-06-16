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Mondiali, stasera Francia-Senegal: ecco dove vederla in TV e streaming
Questa sera la Francia vice-campione del mondo in carica scenderà in campo per l'esordio nel Mondiale 2026 al MetLife Stadium, a East Rutherford in New Jersey. La squadra di Deschamps affronterà il Senegal alle 21 orario italiano per la prima giornata del Girone I, gruppo che vede impegnate anche la Norvegia e l'Iraq.
FRANCIA-SENEGAL, LE PROBABILI
Deschamps sembra avere le idee chiare anche se non mancano le opzioni in tutti i reparti. Davanti, soprattutto, dove dovrebbero giocare dall'inizio Mbappé, Doue, Dembele e Olise, mentre Marcus Thuram sarà una delle opzioni dalla panchina così come Barcola, Cherki e Mateta.
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Doué, Mbappé; Dembelé.
SENEGAL (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Camara, P. Gueye; Sarr, Diarra, Mané; Jackson.
DOVE VEDERE FRANCIA-SENEGAL IN TV E STREAMING—
Francia-Senegal verrà trasmessa come tutte le altre partite in diretta su DAZN che detiene i diritti dei Mondiali. La partita sarà comunque anche visibile in diretta e in chiaro su Rai 1 a partire dalle ore 21.00 italiane, con collegamenti in studio a partire dalle 20.35.
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