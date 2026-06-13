Il primo interista impegnato al Mondiale 2026 sarà Manuel Akanji: stasera la Svizzera affronta il Qatar, orario e dove vederla in TV

Matteo Pifferi Redattore 13 giugno - 13:12

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Il primo giocatore dell'Inter che scenderà in campo nel Mondiale 2026 sarà Manuel Akanji. La Svizzera, infatti, affronterà il Qatar nella prima giornata del Girone B, quello di Canada e Bosnia che hanno pareggiato 1-1 ieri sera.

Qatar-Svizzera si giocherà questa sera alle 21 orario italiano al Levi's Stadium di Santa Clara. Secondo le ultime indiscrezioni, Akanji sarà confermato in difesa come centrale di una retroguardia a 4 con Elvedi, Widmer e l'ex Milan e Torino Ricardo Rodriguez.

Dove vedere Qatar-Svizzera in TV e streaming — La gara tra Qatar e Svizzera sarà visibile in diretta streaming esclusiva su DAZN. La partita sarà visibile su Smart Tv e anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di DAZN. Si potrà vedere la sfida anche su Prime Video, attivando il canale speciale “DAZN FIFA World Cup 2026™”. Niente diretta in chiaro sulla Rai.