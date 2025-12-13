Non c'è spazio per autocommiserarsi. La pesante sconfitta (per modalità) subita contro il Liverpool non deve lasciare scie negative nell'ambiente nerazzurro, come sottolinea l'allenatore interista: "Dobbiamo saper essere più forti delle ingiustizie". Riprendere il cammino non sarà facile, ma questa squadra ha dimostrato di sapersi rialzare e rimettersi in carreggiata. Nell'ultima gara di Serie A prima della pausa di Natale, i nerazzurri faranno visita al Genoa di Daniele De Rossi in uno scontro che la squadra di mister Chivu non si può permettere di fallire. Occorrono punti, e pure pesanti, per non perdere il treno delle pretendenti, inseguendo Milan e Napoli che distano appena un punto in classifica. Quale sarà il risultato finale del match? Vediamo cosa rivelano le quote dei bookmaker più autorevoli.
Genoa-Inter, pronostico risultato esatto: nerazzurri favoriti e attenzione alla goleada
Genoa-Inter, risultato esatto 0-2
Con l'ingresso in infermeria di Hakan Calhanoglu mister Chivu perde uno degli uomini più in forma del momento. I nerazzurri a Genova dovranno fare a meno del metronomo turco che sta trascinando, insieme a Lautaro, l'Inter a suon di gol e prestazioni da incorniciare. Quello nerazzurro rimane il miglior attacco del campionato con una buona fase di crescita anche della difesa. Scopriamo le quote per il 2 a 0 in favore dell'Inter. Per gli analisti di Bet365 e Betflag il 2 a 0 per i nerazzurri è quotato a 6.50 mentre per gli operatori di AdmiralBet è bancato a 6.60. Gli esperti di William Hill propongono una quota di 6.20 per la vittoria dei nerazzurri per 2 a 0.
Genoa-Inter, risultato esatto 1-4
Nell'ultimo turno di campionato i nerazzurri hanno demolito il Como con un rotondo 4 a 0. L'Inter, squadra con il miglior attacco della Serie A, vuole confermare questa tendenza e per la sfida con il Genoa ci si aspetta una reazione rabbiosa dopo la pesante sconfitta patita al Meazza contro il Livepool. Andiamo ad analizzare le quote che vedono i nerazzurri superare il Genoa per 4 a 1. Per gli esperti di AdmiralBet la vittoria per 4 a 1 dell'Inter sul Genoa è quotata a 31.00; gli operatori di Betflag e William Hill bancano questa possibilità a 28.00 mentre gli analisti di Bet365 propongono una quota di 26.00.
Genoa-Inter, dove vederla in tv—
Genoa-Inter, sfida valida per la 15ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 13 dicembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
