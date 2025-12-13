fcinter1908 pronostici Genoa-Inter, pronostico risultato esatto: nerazzurri favoriti e attenzione alla goleada

Genoa-Inter, pronostico risultato esatto: nerazzurri favoriti e attenzione alla goleada

Genoa-Inter, pronostico risultato esatto: nerazzurri favoriti e attenzione alla goleada - immagine 1
Genoa-Inter, sfida valida per la 15ª giornata di Serie A 2025/26, si disputerà domenica 13 dicembre alle 18:00. Scopriamo le quote per il risultato esatto dell'incontro
Non c'è spazio per autocommiserarsi. La pesante sconfitta (per modalità) subita contro il Liverpool non deve lasciare scie negative nell'ambiente nerazzurro, come sottolinea l'allenatore interista: "Dobbiamo saper essere più forti delle ingiustizie". Riprendere il cammino non sarà facile, ma questa squadra ha dimostrato di sapersi rialzare e rimettersi in carreggiata. Nell'ultima gara di Serie A prima della pausa di Natale, i nerazzurri faranno visita al Genoa di Daniele De Rossi in uno scontro che la squadra di mister Chivu non si può permettere di fallire. Occorrono punti, e pure pesanti, per non perdere il treno delle pretendenti, inseguendo Milan e Napoli che distano appena un punto in classifica. Quale sarà il risultato finale del match? Vediamo cosa rivelano le quote dei bookmaker più autorevoli.

Genoa-Inter, risultato esatto 0-2

COMPARAZIONE QUOTE GENOA INTER RISULTATO ESATTO 0-2
6.20
6.50
6.60
6.50
Con l'ingresso in infermeria di Hakan Calhanoglu mister Chivu perde uno degli uomini più in forma del momento. I nerazzurri a Genova dovranno fare a meno del metronomo turco che sta trascinando, insieme a Lautaro, l'Inter a suon di gol e prestazioni da incorniciare. Quello nerazzurro rimane il miglior attacco del campionato con una buona fase di crescita anche della difesa. Scopriamo le quote per il 2 a 0 in favore dell'Inter. Per gli analisti di Bet365 e Betflag il 2 a 0 per i nerazzurri è quotato a 6.50 mentre per gli operatori di AdmiralBet è bancato a 6.60. Gli esperti di William Hill propongono una quota di 6.20 per la vittoria dei nerazzurri per 2 a 0.

Genoa-Inter, risultato esatto 1-4

COMPARAZIONE QUOTE GENOA INTER RISULTATO ESATTO 1-4
28.00
28.00
31.00
26.00
Nell'ultimo turno di campionato i nerazzurri hanno demolito il Como con un rotondo 4 a 0. L'Inter, squadra con il miglior attacco della Serie A, vuole confermare questa tendenza e per la sfida con il Genoa ci si aspetta una reazione rabbiosa dopo la pesante sconfitta patita al Meazza contro il Livepool. Andiamo ad analizzare le quote che vedono i nerazzurri superare il Genoa per 4 a 1. Per gli esperti di AdmiralBet la vittoria per 4 a 1 dell'Inter sul Genoa è quotata a 31.00; gli operatori di Betflag e William Hill bancano questa possibilità a 28.00 mentre gli analisti di Bet365 propongono una quota di 26.00.

Genoa-Inter, dove vederla in tv

Genoa-Inter, sfida valida per la 15ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 13 dicembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

 

