Genoa-Inter, pronostico risultato esatto: nerazzurri favoriti e attenzione alla goleada

Non c'è spazio per autocommiserarsi. La pesante sconfitta (per modalità) subita contro il Liverpool non deve lasciare scie negative nell'ambiente nerazzurro, come sottolinea l'allenatore interista: "Dobbiamo saper essere più forti delle ingiustizie". Riprendere il cammino non sarà facile, ma questa squadra ha dimostrato di sapersi rialzare e rimettersi in carreggiata. Nell'ultima gara di Serie A prima della pausa di Natale, i nerazzurri faranno visita al Genoa di Daniele De Rossi in uno scontro che la squadra di mister Chivu non si può permettere di fallire. Occorrono punti, e pure pesanti, per non perdere il treno delle pretendenti, inseguendo Milan e Napoli che distano appena un punto in classifica. Quale sarà il risultato finale del match? Vediamo cosa rivelano le quote dei bookmaker più autorevoli.