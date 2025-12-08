Domani sera si giocherà la sfida tra Inter e Liverpool di Champions League. Per i nerazzurri sarà l'occasione di avvicinare gli ottavi

Domani sera si giocherà la sfida tra Inter e Liverpool di Champions League alle ore 21 a San Siro. Per i nerazzurri sarà l'occasione di avvicinare gli ottavi e per evitare di dover ricorrere ai playoff per superare la fase a classifica.

Dopo l'ottima prestazione offerta sabato sera contro il Como, la squadra di Chivu è chiamata a ripetersi in Champions League dove mancano alcuni punti per centrare la qualificazione diretta agli ottavi. La formazione non dovrebbe discostarsi troppo da quella dell'ultima gara, possibile novità Carlos Augusto a destra e Bisseck che si candida al ruolo di centrale.

DOVE VEDERLA

Martedì 9 dicembre alle 21:00 si gioca Inter–Liverpool: il match sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport e, per chi preferisce lo streaming, sarà disponibile anche su NOW e sulla piattaforma mobile Sky Go.5 ore fa