Domani sera si giocherà la sfida tra Inter e Liverpool di Champions League alle ore 21 a San Siro. Per i nerazzurri sarà l'occasione di avvicinare gli ottavi e per evitare di dover ricorrere ai playoff per superare la fase a classifica.
Inter-Liverpool, domani a San Siro ore 21: Prime, Sky o in chiaro? Dove vedere la gara in tv
INTER—
Dopo l'ottima prestazione offerta sabato sera contro il Como, la squadra di Chivu è chiamata a ripetersi in Champions League dove mancano alcuni punti per centrare la qualificazione diretta agli ottavi. La formazione non dovrebbe discostarsi troppo da quella dell'ultima gara, possibile novità Carlos Augusto a destra e Bisseck che si candida al ruolo di centrale.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.
LIVERPOOL—
Dopo il pareggio con il Leeds, il Liverpool di Slot deve cercare di risollevarsi in Europa. Il tecnico dovrà risolvere la grana Salah, esplosa dopo l'ultima panchina in Premier League. Questa la probabile formazione.
LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Ekitike. All. Slot.
DOVE VEDERLA—
Martedì 9 dicembre alle 21:00 si gioca Inter–Liverpool: il match sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport e, per chi preferisce lo streaming, sarà disponibile anche su NOW e sulla piattaforma mobile Sky Go.5 ore fa
