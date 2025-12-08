Inter-Liverpool, Chivu non stravolge la formazione ma un cambio è quasi certo

Dopo la grande vittoria contro il Como di sabato, per l'Inter è già giorno di vigilia visto che domani, a San Siro, arriva il Liverpool. I nerazzurri saranno in campo oggi alle 11.15 per l'allenamento - con il solito quarto d'ora aperto alla stampa - mentre Chivu parlerà alle 14.30.

"L’obiettivo principale di oggi è ovviamente ricaricare le batterie dopo la bella, ma dispendiosa prova di sabato contro il Como. Anche perché non sembrano previsti stravolgimenti di formazione. Molti di quelli visti in campo dal primo minuto sabato, saranno riproposti anche contro i Reds", spiega il Corriere dello Sport.

Una novità praticamente certa è il rientro dal 1' di Mkhitaryan, che ha completato il rodaggio con due spezzoni contro Venezia e Como, proprio come era successo nel recente passato con Thuram. "Per il resto si riproporranno i ballottaggi al centro della difesa e sulla catena di destra. Chissà, invece, se il fatto che Bonny non sia nemmeno sceso in campo nell’ultima di campionato rappresenti un indizio sulla sua possibile titolarità un po’ a sorpresa domani sera.