Inter-Milan, -4 al derby: DAZN, Sky o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming

Inter-Milan, primo derby della stagione valido per la 12ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 23 novembre alle 20:45: dove vederla in tv
Inter-Milan, primo derby della stagione e sfida valida per la 12ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 23 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Milan sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

