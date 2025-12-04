FC Inter 1908
Inter-Como sabato ore 18: Sky, Dazn o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming

Sabato alle ore 18 c'è Inter-Como: ecco dove vedere in tv e in streaming il match di campionato in programma a San Siro
Inter-Como, sfida valida per la 14ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 6 dicembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Como sarà in diretta dalle ore 16:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 17:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

