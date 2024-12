La partita sarà inoltre trasmessa in chiaro: i non abbonati a DAZN potranno guardare la partita tra Lazio e Inter in diretta semplicemente registrandosi al sito o all'app della piattaforma, inserendo i propri dati. Il match sarà visibile in chiaro per i primi due milioni di spettatori che si registreranno.

Per registrarsi da Smart Tv bisognerà aprire l’app DAZN, cliccare su ‘Guarda Gratis’, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la propria e-mail per vedere la partita. Per fruire della miglior esperienza, DAZN consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app e di sintonizzarsi il prima possibile.

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV — Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Lazio-Inter sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

(Fonte: inter.it)