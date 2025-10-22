L'Inter non si ferma e anche in Belgio raccoglie tre punti fondamentali per il percorso in Champions

Quattro gol all'Union St Gilloise e settima vittoria consecutiva. L'Inter non si ferma e anche in Belgio raccoglie tre punti fondamentali per il percorso in Champions. Dalla sconfitta contro la Juve, la squadra di Chivu si è trasformata in una corazzata trascinata dal suo capitano, Lautaro Martinez.

"Dopo una breve ma fastidiosa tempesta iniziale di pioggia e di tiri in porta, l’Inter spazza via le nuvole e ritrova il sole dei giorni belli in cima alla Champions, a punteggio pieno dopo tre partite, come Psg e Arsenal, in attesa di Bayern, Real e Qarabaq. La girata di Dumfries e il tiro arcuato di Lautaro prima dell’intervallo sistemano una partita che almeno per i primi 45’ assomiglia più a un dipinto surrealista di Magritte che a un capolavoro fiammingo", sottolinea il Corriere della Sera.

"L'Inter si gode il panorama lassù, dopo una notte non banale. Non solo per come era cominciata e per la conseguente reazione da squadra matura e costantemente affamata di gol (qui conta tanto anche la differenza reti), ma anche perché il St Gilloise aveva pur sempre battuto nettamente in trasferta il Psv (3-1), che ieri invece ha travolto a sorpresa il Napoli".

"Non c’è dubbio però che per i nerazzurri le montagne vere sono ancora lontane e nel suo primo pacchetto di quattro partite, che si concluderà il 5 novembre a Milano contro il Kairat Almaty, la squadra di Chivu sa che deve fare dodici punti, non uno di meno. Per poi gestire le due trasferte di Madrid, sponda Atletico e di Dortmund, inframmezzate dalle partite più dure, con Liverpool e Arsenal a San Siro. Ma il tempo per pensarci, i punti messi via per i momenti più duri e soprattutto la costante risposta degli attaccanti (in attesa di Thuram), lasciano tranquillo Chivu. Il tracollo del Napoli, che attende ferito i nerazzurri dopo due ko di fila, un po’ meno".

(Corriere della Sera)