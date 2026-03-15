Sul gol del pari dell'Atalanta nella gara contro l'Inter a San Siro il mondo del calcio si è diviso perché da un lato ancora non si è capito perché Dumfries, in vantaggio sul suo avversario, dovrebbe decidere di cadere anziché portargli via il pallone. D'altro canto i tocchi, sul piede e sulle spalle, anche se in velocità, ai più non sono sembrati sanzionabili, sarebbero troppo leggeri per pretendere il fallo. Non è sembrato così a Dumfries che ha protestato subito nei confronti del direttore di gara, stupito che non avesse visto un tocco su un tallone che lui invece aveva sentito. E non è sembrato così neanche a Chivu che ha urlato disperato: "Quello è fallo" ed è stato espulso per proteste. Pure Barella non ci poteva pensare a quel gol convalidato.