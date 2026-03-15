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Frattesi-Scalvini, il paradosso dei precedenti: per due volte assegnato il rigore contro l’Inter

Frattesi-Scalvini, il paradosso dei precedenti: per due volte assegnato il rigore contro l’Inter - immagine 1
Contro la squadra nerazzurra, in due occasioni sono stati assegnati penalty come quello non dato al centrocampista
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Sul gol del pari dell'Atalanta nella gara contro l'Inter a San Siro il mondo del calcio si è diviso perché da un lato ancora non si è capito perché Dumfries, in vantaggio sul suo avversario, dovrebbe decidere di cadere anziché portargli via il pallone. D'altro canto i tocchi, sul piede e sulle spalle, anche se in velocità, ai più non sono sembrati sanzionabili, sarebbero troppo leggeri per pretendere il fallo. Non è sembrato così a Dumfries che ha protestato subito nei confronti del direttore di gara, stupito che non avesse visto un tocco su un tallone che lui invece aveva sentito. E non è sembrato così neanche a Chivu che ha urlato disperato: "Quello è fallo" ed è stato espulso per proteste. Pure Barella non ci poteva pensare a quel gol convalidato.

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L'episodio del 2021, rigore per la Juve

Dubbi quindi in occasione della rete del pareggio, ma solo certezze sull'altro episodio della partita: il rigore non concesso a Frattesi colpito sotto al piede dopo aver anticipato in area di rigore atalantina Scalvini. Nessun fischio dell'arbitro. Nessuna chiamata dal VAR per la disperazione dei tifosi a San Siro che di episodi così se ne sono visti fischiare due contro. Come ricorda SportMediaset che scrive: "Il paradosso dei precedenti". 

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L'episodio del 2024, rigore per il Verona

Cosa era successo

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Già proprio due volte, proprio due episodi abbastanza simili a quello di Frattesi che è in pratica un rigore che si dà per protocollo. "L'amarezza nerazzurra deriva anche da due precedenti molto simili al contrasto Scalvini-Frattesi e con i quali era stata penalizzata proprio l'Inter. Nell'ottobre del 2021 fu fischiato rigore a favore della Juventus dopo un contatto Dumfries-Alex Sandro, così come nel gennaio 2024 fu dato penalty al Verona per il tocco di Darmian su Magnani".Cambia poco perché ormai il triplice fischio è arrivato e anche l'ammissione dell'AIA rispetto all'errore di Manganiello non cambia niente.

(fonte: SM)

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