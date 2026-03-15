I vertici arbitrali sono pronti ad ammettere ufficialmente l'errore dell'arbitro Manganiello sul centrocampista. Ma Chivu è stato espulso anche per il gol del pari

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 marzo - 14:01

"L’1-1 passi anche, il rigore non dato no". Così La Gazzetta dello Sport all'indomani da quanto accaduto in Inter-Atalanta parla della posizione dei vertici dell'AIA. Due episodi contestati dai nerazzurri, il primo ha portato all'espulsione di Chivu sul gol del pari atalantino per un presunto fallo su Dumfries. Il giocatore olandese era in vantaggio sull'avversario, Sulemana, poteva quindi togliergli la palla, invece viene sbilanciato, cade "ma lo sfioramento dei piedi e la spinta dell'avversario non sembrano travolgenti".

E poi l'episodio che ha visto coinvolti Frattesi e Scalvini con il centrocampista azzurro che anticipa il difensore e viene toccato sotto al piede. "Il calcio è netto e non misurabile. In passato è sempre stato rigore". Per l'arbitro non è rigore. Il VAR non lo richiama.

"Secondo i vertici arbitrali é stato legittimo lasciar proseguire l’azione dopo il contatto Sulemana-Dumfries così come é stato sbagliato non fischiare (in campo) quel colpo di Scalvini a Frattesi che negli ultimi anni ha sempre portato al penalty mentre ieri, erroneamente, no. Manganiello sotto accusa più di Gariglio (Var) in occasione del contatto in area atalantina: era l’arbitro di Pinerolo che doveva valutare nella giusta misura quel colpo in ritardo sull’interista", spiega la rosea proprio a proposito del pensiero di Rocchi e dei suoi collaboratori.

Solo turnazione — Sul mancato intervento del VAR in occasione del rigore mancato la rosea spiega che non è piaciuto ai vertici arbitrali il silenzio di Gariglio. Anche perché in passato la revisione al VAR di quel tipo di tocco aveva portato sempre al rigore. "Una chiamata ci stava insomma. Certo, però, che Manganiello ha visto e giudicato in campo: non in maniera corretta. Per il direttore di gara di Pinerolo, per ora, é prevista la sola turnazione: lo si rivedrà probabilmente dopo la sosta, vediamo se in A o dalla Serie B", conclude il quotidiano.

(Fonte: gazzetta.it)