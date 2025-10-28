FC Inter 1908
Biglietti Inter-Milan, aperta la vendita libera per il derby: prezzi e come comprarli

Tutte le informazioni sui biglietti per il derby di Milano, che si giocherà domenica 23 novembre ore 20:45
Alessandro De Felice
La stagione dei nerazzurri è entrata nel vivo e tra i prossimi appuntamenti in calendario spicca il derby di Milano, in programma a San Siro domenica 23 novembre alle 20:45. Un match imperdibile per tutti i tifosi interisti e un'occasione per vivere insieme l’incredibile atmosfera della prima stracittadina della stagione.

La vendita dei tagliandi di Inter-Milan ha preso il via lunedì 20 ottobre esclusivamente online. Per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi o socio Inter Club al proprio profilo su Inter.it.

VENDITA LIBERA

La vendita libera si è aperta alle ore 10:00 di martedì 28 ottobre con la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che potranno acquistare fino a 2 biglietti in esclusiva fino alle ore 15:00. L’acquisto potrà essere concluso solo effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard. Dalle ore 16:00 apre la vendita libera per tutti.

CAMBIO UTILIZZATORE

Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto a tariffa PLUS una sola volta, a partire da 48h prima della gara. Si consiglia di consultare regolarmente la pagina inter.it/tickets per aggiornamenti.

Non sarà invece consentito ai singoli biglietti a tariffa BASE.

Si ricorda agli abbonati Serie A 25-26 che, per questa partita, non sarà possibile cedere il proprio abbonamento a terze persone. Sarà invece attiva la piattaforma di rivendita per gli abbonati a tariffa FULL e PLUS che vorranno mettere in vendita il proprio posto perché impossibilitati ad essere presenti alla partita.

SETTORE OSPITI

Il settore destinato ai tifosi ospiti, il secondo anello blu, sarà offerto in vendita secondo le modalità comunicate dalla società AC Milan nei prossimi giorni. Il prezzo del biglietto sarà di 49 Euro, comprensivo di prevendita. Come da tradizionale accordo tra le società, lo stesso sarà applicato alla tifoseria interista nel match di ritorno.

