Inter-Fiorentina, biglietti in vendita: come acquistarli e le info per i tifosi

Inter-Fiorentina, biglietti in vendita: come acquistarli e le info per i tifosi - immagine 1
L'Inter torna a San Siro, a distanza di oltre 20 giorni dopo l'ultimo confronto casalingo, la vittoria sulla Cremonese
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L'Inter torna a San Siro, a distanza di oltre 20 giorni dopo l'ultimo confronto casalingo (la vittoria sulla Cremonese). Il Meazza è pronto a ospitare il turno infrasettimanale, valido per la 9.a giornata di Serie A, tra Inter e Fiorentina: appuntamento mercoledì 29 alle 20:45.

Per la sfida di campionato sono disponibili gli ultimi biglietti grazie alla rivendita riservata agli abbonati Full, con prezzi a partire da 10€.

Inter-Fiorentina, biglietti in vendita: come acquistarli e le info per i tifosi- immagine 2

CANCELLI APERTI DALLE 18:45, TUTTE LE INFORMAZIONI

L'apertura dei cancelli è fissata per le 18:45, mentre le biglietterie saranno aperte dalle 17:45. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.

A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.

Si chiede ai gentili spettatori di rimanere sempre seduti al posto assegnato e indicato sul proprio biglietto per tutta la durata dell'evento per garantirne il pieno successo.

Per l'accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni:

Ingressi 0, 7, 15: titolari di titolo di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e hospitality di primo arancio.

Ingressi 1, 12, 13, 14, 15: titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio.

Ingressi 1, 4, 5, 6, 9: titolari di biglietto di primo verde.

Ingressi 9, 12, 13, 14: titolari di biglietti di primo e secondo blu.

Ingressi 4, 5, 6, 9: titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso.

Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso.

A seconda delle code, in tutti questi ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio.

Inter-Fiorentina, biglietti in vendita: come acquistarli e le info per i tifosi- immagine 3
Getty Images

INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE

Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde.

Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde.

Ingresso 8: pass di servizio.

Ingresso 11: persone con disabilità.

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.

(Fonte: Inter.it)

